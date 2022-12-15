شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: استيراتيجية مكافحة الفساد تستهدف توعية وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ان الهدف من الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030, خلق مجتمع واع بمخاطر الفساد وقادر علي مكافحته، من خلال تعزيز دول المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الاطفال والشباب، والنهوض بدور المؤسسات الاعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز اليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء العيئات القضائية بمقر هيئة الرقابة الادارية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.