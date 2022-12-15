شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. شبورة مائية ودرجات حرارة أعلى من معدلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه لا تزال فترة الاستقرار في الأحوال الجوية ممتدة الي بداية الأسبوع المقبل؛ وتبقى الشبورة المائية هي الظاهرة السائدة خلال ساعات الصباح طوال الفترة القادمة خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويسود طقس خريفي معتدل نهارا ودرجات الحرارة المتوقعة أعلي من المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من العام أما عن الليل فيبقى مائل للبرودة في أوله بارد في آخره.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.