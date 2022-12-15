شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنباء الكويتية" تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن الشراكة مع واشنطن قائمة على الاحترام المتبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة اليوم الخميس، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أن الشراكة المصرية مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "السيسي: نتطلع للارتقاء بشراكتنا مع واشنطن وفق الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة" أن الرئيس السيسي أعرب خلال لقائه بعدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي على هامش مشاركته في أعمال القمة الأمريكية - الإفريقية الثانية ب‍واشنطن، عن التطلع لمواصلة الارتقاء بالشراكة بين البلدين وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، مشيرا إلى ان العلاقات المصرية الأمريكة استراتيجية ومتينة.