شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن يؤكد أهمية الدور الاستراتيجى لمصر بقيادة الرئيس السيسى لضمان الاستقرار الإقليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن أهمية الدور الاستراتيجى الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لضمان الاستقرار الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى- خلال المباحثات التي أجراها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال قمة القادة ضمن فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، التي تختتم أعمالها، اليوم الخميس، في واشنطن- على التزام الولايات المتحدة بدعم الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الموضوعات المهمة، وأكد أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي لموضوع سد "النهضة" الإثيوبي يحفظ لكافة الأطراف مصالحها.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقدير بلاده لما تحققه مصر من تقدم ملموس على صعيد دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وهو ما جسدتها عمليات الإفراج التي تمت مؤخرا في مصر، معتبرا أن ما تحققه مصر من تقدم في هذا الملف يعزز بصورة أكبر من رسوخ ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية.

وأشاد بعلاقات التعاون الأمريكية المصرية الممتدة منذ عقود على صعيد علاقات التعاون الدفاعي، كما اعرب عن تقدير وسعادة الولايات المتحدة الكبير، لما حققته مصر من نجاح في تنظيم واستضافة قمه التغيرات المناخية (كوب 27) الشهر الماضي.