شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنفذ 4 دورات يستفيد منها 158 متدرباً الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين ،وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيراً إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.

وأشار اللواء هشام آمنة الى أن الاسبوع التاسع عشر من دورات سقارة يتضمن تنظيم 4 دورات تدريبية هى دورة المبادئ الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات، ودورة لغة انجليزية ، ودورة تطوير مهارات العاملين بإدارات التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض ، ويقوم بالإشراف عليها ادارة التعاون الدولي بالوزارة، إضافة الى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل الجزءالاول للأسبوع الثالث على التوالى والاخيرمن الدورة ، ويستفيد من هذه الدورات 158 متدرباً .

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن دورة المبادئ الاساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات ، ستتناول إدارة البيانات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية و إستكمال التطبيق العملي ، و رسم الخرائط ، وعرضها باستخدام الArcGIS Pro ،والتحليلات المكانية فى ال ArcGIS Pro ،والاستخدام الأمثل لنظم المعلومات الجغرافية، والتعرف على نظم الإحداثيات وعرض الطبقات الجغرافية وترميزها ،والتحكم فى عرض المعالم الجغرافية ،وإضافة النصوص إلى الخريطة ،وإنشاء معالم من البيانات الغير مكانية، والتعامل مع الجداول والبيانات الغير مكانية،وتصميم الخرائط ،فضلاً عن مشاركة البيانات الجدولية مع البيانات المكانية من خلال ملف العلاقات(Relationship Class)

وأوضح اللواء هشام آمنة ان دورة تطوير مهارات التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض ،ستتضمن مهارات التواصل مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة وورش عمل بشأن التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة المنوطة بشئون الاتفاقيات والمنح والقروض المقدمة ،ومتابعة استخدام المنح فى المشروعات المنفذة في إطارها ،واعداد تقارير دورية عن المنح والمشروعات المختلفة ،ومحددات وضوابط اعداد ،وابرام الاتفاقيات الدولية مع الجهات الاجنبية لتعاملات المالية مع الاطراف المحلية والدولية والإتفاقيات والبروتوكولات ،إضافة الى ادارة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الداخلية والخارجية للجهات الأجنبية ،ومهارات التفاوض مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة والخبرات العملية فى كيفية إدارة الدورات والمنح التدريبية الخارجية ،والتسويق الأليكترونى للسلع والمنتجات اليدوية ودور التعاون الدولى في التنسيق مع منظمة الأغذية العالمية (WFP) في تنفيذ منصة " أيادى مصر " للتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية في المحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة الى اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل بإعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم لافتاً الى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع فى خطته التدريبية دورات اللغة الانجليزية خاصة للعاملين في الإدارات التى تستخدم اللغة في تعاملاتها .

وفي نفس السياق ... احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 15/12/2022 بتخريج 77 متدرباً اجتازوا 3 دورات تدريبية هي إعداد المدرب الرقمي وتطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية واساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS