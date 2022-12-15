شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للعلوم الإدراية ببلبيس يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالي للعلوم الإدراية بمدينة بلبيس محافظة الشرقية الدكتور محمد ثروت ضمن برنامج (معاهد فيها الثقافة) الذي أعدته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور الدكتورة نادية ماهر عميدة المعهد العالى للعلوم الإدارية والدكتور محمد حجازى عميد المعهد السابق و داليا خيرى مسئولة الشئون الثقافية بوزارة التعليم العالي. وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنى سند نائب رئيس مجلس الإدارة وأسماء الغمرى المدير التنفيذى وعماد الدين محمد على أمين عام المعهد والدكتور فرحات غنيم.

وقال بيان المركز الإعلامى للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى، إن إدارة الأنشطة الثقافية نظمت ندوة ثقافية بعنوان" الأمن السيبرانى وأهمية أمن المعلومات".

من جهته، أكد الدكتور محمد ثروت أهمية دراسة الأمن السيبرانى (Cybersecurity): أو أمن المعلومات" لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، لتأثيره على الأفراد والمؤسسات والدول، فى ظل انتشار الأجهزة الالكترونية والبرامح المتطورة التى اخترقت خصوصية الأفراد والمجتمعات. وأشار الدكتور ثروت إلى ضرورة التعريف بمخاطر القرصنة الالكترونية، واختراق البيانات الشخصية. وطرق اكتشاف الثغرات البرمجية؛ فى سبيل التعامل مع فضاء سيبرانى آمن وموثوق.





وفى البداية تناول الدكتور محمد ثروت مقدمة عن الأمن السيبرانى ووظائف المجال وخريطة الطريق لمجال الأمن السيبرانى التحديات الكبرى على الصعيدين الإقليمى والعالمى.

وذلك تحت إشراف السيد السيد عطا – السكرتير الأول للوزارة رئيس إدارة التربية والتعليم. خيرى حسين وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني وشؤون الطلاب، وحمد أبو المحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، وحنان عبد الرحمن رئيس الخبراء والمشرف العام على النشاط الثقافي.