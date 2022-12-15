شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستكمل إزالات المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت محافظة القاهرة، أعمال إزالة مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر، وتسليم الأسر شققًا مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات يضم 2268 وحدة مجهزة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة المصرية تخطو بخطى سريعة لتطوير المناطق العشوائية، وعلى رأسها المناطق التي تقع بمحافظة القاهرة لاستعادة المظهر الحضاري للعاصمة، حيث يتم استكمال إزالة المنطقة المجاورة لسور مجرى العيون بمصر القديمة، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل وتحويلها لمجتمع حضارى سكنى ترفيهى.

وأشرف الدكتور محمد السيد رئيس حي مصر القديمة والأجهزة التنفيذية بالحى على استكمال أعمال نقل وإزالة مناطق السكر والليمون والجيارة خلف سور مجرى العيون بمصر القديمة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح محافظ القاهرة ان أعمال إزالات منطقة السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة تأتي استكمالًا لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة، تحقيقًا لشعار مصر بلا عشوائيات، ليشمل التطوير مناطق أخرى تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجتمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق مشيرا الى أن مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض المحافظة ساهمت في تطوير العاصمة والتخلص من البؤر العشوائية بها، كما ساهمت في توفير حياة كريمة لقاطنيها بمساكن آمنة تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم وحاضر ومستقبل يليقان بتاريخ وتراث العاصمة العريق.