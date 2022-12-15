شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى اشتراطات التأمين على عمال المقاولات؟.. التأمينات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استفسارا سؤال حول ما هي اشتراطات التأمين على عمال المقاولات.

وردت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي :"إذا أراد عامل المقاولات الدخول فى نظام التأمين على عمال المقاولات، فعليه اتباع الخطوات التالية

1. التوجه الى أقرب مكتب تأمينات.

2. يقوم المكتب بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على العامل

3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العاملة للتعرف على مستوى مهارة العامل .

4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.