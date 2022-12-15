شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات رابعة ابتدائى فى الجيزة للفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

”الخليج 365” يرصد في السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول.

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.