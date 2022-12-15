شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا تعديل بمواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول.. تبدأ فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه لا تعديل فى مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات فى شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أن المديريات التعليمية والإدارات تحدد مواعيد الامتحانات حسب ظروف كل مديرية، ويتم اعتماد الجداول من خلالها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق الاختبارات للمراجعة على المقررات الدراسية لجميع الصفوف الدراسية قبل أداء الامتحانات، موضحة أن فترة الدراسة بالترم الأول كافية ومناسبة للمناهج الدراسية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتاباً دورياً للمديريات التعليمية، بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية خلال أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، واستقرار أعمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية علي مستوي محافظات الجمهورية، على أن يتم الالتزام بمراعاة مواعيد الإجازات والأعياد الدينية والقومية في أعداد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.