شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تشن حملات للرقابة على السلع وتصادر 22 طن أرز وفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الاسواق وضبط الاسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول سلع غير مطابقة للمواصفات، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع لا يلتزم بالاسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية ، مؤكداً على حرص الاجهزة التنفيذية بالمحافظة متمثلة في مديريتي التموين والطب البيطري والاحياء على التنسيق المستمر مع مباحث التموين لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

وفي سياق متصل استعرض محافظ القاهرة جهود ادارة الرقابة التجارية بمديرية التموين ، والتي اسفرت عما يلي :

1- تحرير محضر ضد احد المحال التجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 1970 كجم سكر، 8 طن ارز

2- تحرير محضر ضد احد المحال لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 7500 ابرة قلم انسولين ، 60 جهاز استنشاق

3- تحرير محضر ضد احد المحال التجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 200 لتر زيت

4- تحرير محضر ضد احد المحال التجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 4300 كجم لحوم مجمدة

5- تحرير محضر ضد احد المحال التجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 14 طن فول

6- تحرير محضر ضد احد المحال التجارية لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر ، وتم التحفظ على 275 كجم سمك مجمد.



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