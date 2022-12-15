شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يعلن خفض سعر بيع الكيلو وات من "الرياح" لـ2.4 سنت دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خفض سعر شراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الرياح التى يتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 سنت دولار إلى 2.4 سنت دولار، وذلك لتشجيع المستثمرين، كاشفا أنه يتم السداد بنسبة 25% بالجنيه المصرى و75% بالعملة الأجنبية.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن انخفاض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح هو دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري وقوته، موضحا أن الوزارة تستهدف أن تصل إجمالى الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول 2025 تصل لـ10 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة.

وأضاف شاكر أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تمت الموافقة على زيادة ارتفاع توربينة الرياح لـ220 مترا للحصول على طاقة أكثر، لافتا إلى أن محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعتبر الاعلى كفاءة بالعالم وتحتل المركز الرابع عالميا من حيث القدرات.