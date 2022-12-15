شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى مشيدا بأسود الأطلس: ما حققه المنتخب المغربى رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس الأمريكى جو بايدن، بالأداء "الرائع" للمنتخب المغربى خلال بطولة كأس العالم 2022.

وداخل إحدى غرف البيت الأبيض وأمام شاشة تلفزيونية كبيرة، جلس بايدن برفقة رئيس الوزراء المغربى عزيز أخنوش وعدد من القادة الأفارقة يشاهدون مباراة المغرب وفرنسا الأربعاء.

ووصف الرئيس الأمريكي الأداء المنتخب المغربي خلال البطولة بأنه "رائع".

وقال بايدن على تويتر بعد مباراة نصف النهائى التى انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون مقابل، "لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش".





وأضاف بايدن أنه "بصرف النظر عن المنتخب الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا المنتخب -ويقصد المنتخب المغربى- رائع".

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالساً على كرسى ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبثّ المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم منتخب الديوك بهدف دون مقابل.

وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص بايدن على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حدّ كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي 50 رئيس دولة وحكومة : "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

كان العاهل المغربى الملك محمد السادس، أشاد بإنجاز المنتخب المغربى، ومديره الفني وليد الركراكي، في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنيا لهم التوفيق في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع السبت المقبل.

وخلال اتصال هاتفي بالمدير الفني، عقب لقاء المغرب وفرنسا في مباراة نصف النهائي، والذي انتهى بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين، أشاد العاهل المغربي، بأداء وليد الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب المغربي من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز خلال بطولة كأس العالم، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية.

كما أجرى العاهل المغربي أيضا اتصالا، مع كابتن المنتخب المغربي رومان سايس، أعرب فيه عن تمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، ومهنئا إياه على روحه القيادية.