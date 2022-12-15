شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز بتربية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلق كلية التربية بجامعة حلوان، اليوم فتح باب التقدم لمسابقة عضو هيئة التدريس المتميز، فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعى بكافة عناصرها، والعمل على تشجيع روح التنافس والتميز العلمي.

وتتمثل شروط التقدم للجائزة:

1- يحق التقدم للجائزة لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية الموجودين على رأس العمل ، والممارسون لعملهم خلال آخر عام دراسي.

2- الانتظام في حضور اجتماعات وفعاليات القسم العلمي التابع له المتقدم.

3- حضور اللقاءات والسيمينارات العامة بالكلية.

4- الالتزام بحضور اجتماعات اللجان المشارك فيها ، وإنجاز المهام المكلف بها.

5- ألا تزيد نسبة الغياب في البنود السابقة عن 20 % ، وتكون بعذر مقبول.

6- المشاركة في أعمال الامتحانات والكنترولات بفاعلية.

7- الانتظام في تسليم تقرير المقرر إلى وحدة ضمان الجودة في نهاية كل فصل دراسي.

8- الالتزام بالساعات التدريسية والمكتبية طبقاً للجدول الأسبوعي.

9- ألا يكون قد صدر بحق المتقدم للجائزة إحدى العقوبات التأديبية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.