شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قمة المناخ COP 27.. تخصيص 139 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك نتائج مهمة لقمة المناخ فيما يتعلق بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، الأمر الذى يتطلب البناء عليها للتصدي للتغيرات المناخية، والكوارث البيئية المحتملة، ومن أهم هذه النتائج تخصيص أكثر من 139 مليار دولار لمشروعات التغيرات المناخية، وما أكدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه من ضمن نتائج قمة المناخ أنه تم تخصيص 83 مليار دولار للمشروعات من الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

كما أوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك أيضا 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطنى عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.

جدير بالذكر أن نجاح قمة المناخ يعد شهادة دولية على قدرة مصر على تنظيم أكبر مؤتمر فى تاريخ الأمم المتحدة، مضافا إليه الجهود التي بذلتها مصر، من أجل مسار العدالة المناخية لكل دول العالم خاصة الأفريقية.