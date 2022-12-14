شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: استثمار نحو مليار دولار فى أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقع مذكرة تفاهم مع أمانة التجارة الحرة في أفريقيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال كلمته أمام المنتدى الأمريكي الأفريقي، أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بخلق التواصل التجاري بين أفريقيا والشركات الأمريكية. وتابع الرئيس الأمريكي: "نؤكد التزامنا بالأمن الغذائي من أجل استقرار القارة الأفريقية".

وقال جو بايدن: "الولايات المتحدة استثمرت في القدرات الأفريقية لدعم القارة على إنتاج اللقاحات". وأضاف: "نعمل مع الكونجرس ضمن مبادرة جديد للتحول الرقمي في أفريقيا".

وتابع بايدن: "سيتم استثمار نحو مليار دولار في أفريقيا خلال الـ5 سنوات المقبلة، لتحسين وسائل الدفع في خدمات الهواتف المحمولة".