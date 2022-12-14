شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الحكومة تستجيب للمطالبات بوضع مدى سعرى للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لوضع مدى سعرى للسلع الاستراتيجية التى تمس المواطن يعد تحرك مهم من الحكومة، مشيرا إلى أن من سلطات الدولة فى الأوقات الطارئة يجب أن يكون هناك سعر عادل لتحديد الأسعار.

أضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأى عام" أن تسعير الأرز سعر عادل ومناسب، مشيرا إلى أننا فى وقت طوارئ وأن اقتصاديات السوق فى العالم تنكسر من أجل الدولة والمواطن، متسائلا: كيف أكلف الرغيف جنيه ونصف وابيعه بـ 3 جنيهات.

ولفت الكاتب الصحفى أكرم القصاص، إلى أنه بمجرد ما نتحدث عن رفع سعر نجد السعر يرتفع قبل وصول شحنة السلعة بشهور، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية لا توضع إلا فى السلع الاستراتيجية المحددة، موضحا أن هناك شئ يدعى "السعر العادل"، لافتا إلى أنه فى أزمة كورونا فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم اتخاذ إجراءات استثنائية تتماشى مع حالات الطوارئ.

وأشار الكاتب الصحفى أكرم القصاص إلى أن المجتمع فى حالات الطوارئ يطالب بحماية مستهلك وتحديد أسعار، والحكومة تتصرف بناءا على مطالبات الناس وبتدخل اختيارى لوضع مدى سعرى للسلع، موضحا أن هناك مشكلة مستمرة لفترة لأنها حرب عالمية مؤثرة على السلع وبعض الأشياء الأخرى.