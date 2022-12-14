شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ركيزة الاستقرار.. لقاء الصداقة بين الرئيس السيسى وقيادت الحزب الجمهورى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى.



مصر ركيزة الشرق الأوسط

شارك الرئيس فى إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهورى بالكونجرس

أكد الرئيس السيسى استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية

أعرب عن تقدير مصر لدور مجلس النواب الأمريكى فى تعزيز شراكة البلدين



الرئيس السيسى

تطلع الرئيس لمواصلة الارتقاء بالشراكة وتعزيزها فى كل مجالات التعاون

أكد الرئيس حرص مصر على التواصل مع كل دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة

أكد موقف مصر الثابت من صون أمنها المائى بإبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

ضرورة ضمان التدفق الطبيعى التاريخى للنيل وأنه مصدرها الأساسى للمياه



الرئيس السيسى

أعرب قيادات الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى عن تشرفهم بلقاء الرئيس

أكدوا أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط

أكدوا تقديرهم لدور مصر المحورى فى أمن أفريقيا والشرق الأوسط وحوض المتوسط

تقدير جهود مصر الناجحة فى التصدي لخطر الإرهاب وإرساء مفاهيم التسامح الدينى

تقدير مساعى مصر الرشيدة بقيادة الرئيس السيسى للتوصل إلى حلول لكل أزمات المنطقة