أعضاء بالكونجرس: لن ننسى فضل مصر فى نشر ثقافة التعايش المشترك بالشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهورى والديمقراطى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.