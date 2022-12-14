الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. غدا فى الخليج 365

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" الرئيس السيسى «صوت أفريقيا» فى قمة واشنطن.. الرئيس يطرح اليوم برنامج عمل لتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية فى مواجهة أزمة الأمن الغذائى.. رئاسة الجمهورية: القمة تركز على مساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية".

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