شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: عقوبات المحلات الممتنعة عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.





الرئيس السيسى من واشنطن: نهدف لصون أمننا المائى بإبرام اتفاق ملزم بشأن سد النهضة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر إقامته بواشنطن، في إفطار عمل مع عدد من قيادات الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

من جانبهم؛ أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين على ان مصر تمثل حليف رئيسي للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة.





رئيس الوزراء: هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصرى سيتم وضع مدى سعرى لها

أكد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصري سيتم وضع مدي سعري لها ، موضحا أن الحكومة لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع ، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.





التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن مناهج الترم حتى نهاية أبريل

قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الدراسى الثانى حتى نهاية شهر أبريل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يكلف الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو.





ارتفاع طفيف بالحرارة غدا وشبورة على الطرق.. والصغرى بالقاهرة 17 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الخميس، ارتفاع طفيف بالحرارة ، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.





الصحة: استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا الخميس فى 3 محافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن استمرار حملة تطعيم شلل الأطفال فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة للأطفال المصريين والأجانب بداية من عمر يوم وحتى 5 سنوات، كما يعتبر اليوم الأربعاء، آخر يوم للحملة فى باقى المحافظات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحملة انطلقت يوم الأحد الماضى فى جميع محافظات الجمهورية لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال، وذلك فى إطار رفع الحالة المناعية للأطفال والحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.





‏إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز فى مصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ"

وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عقد اتفاق مساهمين مع شركة Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز" في مصر، وذلك تحت مظلة مبادرة "ابدأ" وشعار "تطوير الصناعة المصرية".

والمصنع بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023, و يأتي ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات.





الحكومة تنفى تعارض تلقى تطعيم شلل الأطفال مع بعض اللقاحات الأخرى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، مُشددةً على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال، مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعي مع أي لقاح آخر سواء في ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة، دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، بجميع محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وتستهدف تلك الحملة تطعيم حوالي 16 مليون طفل، وسيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة، وكذلك بالمنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية.





التعليم: المشروعات البحثية ينفذها طلاب السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المشروعات البحثية ينفذها الطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى، موضحة أنه متاح مشاركة أكثر من طالب فى البحث الواحد حتى 5 طلاب، مشددة على أنه يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسبوعين ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب على أن تحدد المديريات التعليمية عناوين الموضوعات البحثية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسى الأول وبحث قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب فى البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.





كويكب صغير يمر قرب الأرض اليوم بسرعة 6.6 كيلو متر بالثانية.. اعرف التفاصيل

يعبر اليوم، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 XX يبلغ قطره 7 أمتار ويتحرك بسرعة 6.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 208,456 كيلومترعند الساعة 01:43 ظهرًا بتوقيت مكة (10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش) وهو غير مشاهد بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب 2022 XX ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أى كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وتابع التقرير: استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب يوم الأربعاء هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.