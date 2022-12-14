شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير صارم للتجار الجشعين.. رسائل حاسمة من رئيس الوزراء باجتماع الحكومة الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصري سيتم وضع مدي سعري لها، موضحا أن الحكومة لن تسكت على أي مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.



رئيس الوزراء

رصد عدم انضباط السوق واستغلال البعض للأزمة الحالية بالمغالاة فى الأسعار

مهلة أسبوعان للمحلات والمنافذ التجارية لإعلان الأسعار على السلع

عقوبات المحلات والمنافذ الممتنعة عن إعلان أسعار السلع تصل إلى الإغلاق

الدولة تتحمل التزامات مالية كثيرة عن المواطن لتخفيف الأعباء المعيشية

الحكومة لن تسكت على أى مبالغة فى الأسعار وستتخذ الإجراءات اللازمة

أطالب المواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن أسعاره بعد انقضاء المهلة

إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف وتوفير الاحتياجات محليا

التوسع فى زراعة فول الصويا والذرة وإقامة مزيد من مصانع مركّزات الأعلاف

تعقيب فورى وتوضيح أى قضية للرأى العام وإتاحة المعلومات منعا للبلبلة

ملحمة جهد وتنسيق على أعلى مستوى فى تنمية جنوب الوادى بتوشكى

هناك سلع استراتيجية تمس المواطن المصرى سيتم وضع مدى سعرى لها