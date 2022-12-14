شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام الأزهر" تنظم ورشة تدريبة حول "صحافة الفيديو بالمنصات الاجتماعية" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، ورشة تدريبية بعنوان: "صحافة الفيديو في المنصات الاجتماعية"، حاضر فيها أشرف عزوز، الكاتب الصحفى باليوم السابع، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا أمين، عميد الكلية، والدكتور عبد الراضي حمدي وكيل الكلية.

وافتتح الورشة الدكتور علي حمودة، رئيس قسم الصحافة والدكتور محمود الضبع، رئيس لجنة التدريب، مرحبَين بالمحاضر، ومؤكدَين أهمية صحافة الفيديو كفن صحفي تعتمد عليه جميع المواقع الإخبارية للمؤسسات الصحفية.

استهدفت الورشة تعريف الطلاب بصحافة الفيديو وتطورها بسبب التغييرات الحادثة في تقنيات الفيديو، لاسيما بعد انخفاض تكاليف نفقات إنتاجها ووصولها إلى المتلقين أيًا ما كانت أعمارهم أو مستوياتهم التعليمية، كما ألقت الضوء على عناصر صناعة الفيديو الاحترافي مع التطبيقات والنماذج العملية، إضافة إلى المهارات التحريرية اللازم توافرها في منتجي الفيديو الخاص بهذا الفن الصحفي.

وأكد أشرف عزوز أن الخليج 365 تعتبر من أوائل المؤسسات الصحفية التي اعتمدت على صحافة الفيديو ، حيث أنشئت موقع متخصص باسم فيديو7 في عام 2013 وتطور الأمر حتى وصل لتلفزيون الخليج 365 ، والذى يضم عدد من الشباب المميزين في تقديم النشرات الإخبارية والتغطيات الخبرية بالإضافة لاستديو به كافة الإمكانيات لتقديم الفيديوهات في أفضل صورة .

وأضاف عزوز أن صحافة الفيديو أصبحت تسيطر بشكل كبير على الصحافة، في ظل التطور الكبير وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى ، كما أنها أصبحت مصدر دخل كبير للمؤسسات الصحفية، موضحا أن الفيديو يخضع في المؤسسات الصحفية لنفس الضوابط والمعايير التي يخضع لها الخبر أو التحقيق الصحفى من حيث المصداقية والموضوعية وأن يقدم مادة هادفة وذات قيمة للمجتمع .