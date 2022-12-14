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إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدارس الجيزة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات ألفصل الدراسى الأول " نصف العام" للعام الدراسي2023/2022 وفقًا للمواعيد التالية: -

 

أولًا/ سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال ألفترة من 9 حتى 17 يناير 2023

 

ثانيًا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال ألفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

 

ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوى ألفنى بمختلف التخصصات خلال ألفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

 

رابعًا/ الصفين الأول والثانى الثانوى للصُم وضِعاف السمع خلال ألفترة من9 حتى 17 يناير 2023.

وأكد "وكيل الوزارة " على مديري عموم الإدارات التعليمية إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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