شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لمدارس الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات ألفصل الدراسى الأول " نصف العام" للعام الدراسي2023/2022 وفقًا للمواعيد التالية: -

أولًا/ سنوات النقل الابتدائى والإعدادى تبدأ خلال ألفترة من 9 حتى 17 يناير 2023

ثانيًا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال ألفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوى ألفنى بمختلف التخصصات خلال ألفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

رابعًا/ الصفين الأول والثانى الثانوى للصُم وضِعاف السمع خلال ألفترة من9 حتى 17 يناير 2023.