شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ البحرين وكازاخستان بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.