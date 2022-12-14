شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبحث استخدام بدائل قش الأرز لتشغيل مصنع "البيوجاز" بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، البدء فى وضع تصور للمخلفات التى يمكن استخدامها كبديل قش الأرز لتشغيل مصنع إنتاج الغاز الحيوى بمركز "تمى الأمديد" بمحافظة الدقهلية، بالأشهر التى تكون خارج موسم قش الارز، بعد معاينة المؤسسة للمصنع لوضع مقترحات إعادة تشغيله بما يتناسب مع المتطلبات الحالية.

وتعود قصة مصنع مركز "تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر إلى بدء محاولات الحكومية للاستفادة من قش الأرز لإنتاج "البيوجاز"، حيث تم إنشاء مصنع لإنتاج الغاز بكفر الأمير التابع لمركز"تمي الأمديد" بمحافظة الدقهلية، وكان تم توقف العمل به بعض الوقت خلال عام 2006 ، حيث إن فكرة الاستفادة بقش الأرز في محافظة الدقهلية، بدأت بمقترح تقدمت به وزارة البيئة إلى المحافظة، للاستفادة من قش الأرز، فى إطار محاربة السحابة السوداء والقضاء عليها، لاستخدامه في انتاج الغاز وتوصيله للمنازل على جميع قرى المحافظة، وخصصت محافظة الدقهلية مساحة فدانين بقرية كفر الأمير بمركز تمي الأمديد، وتم تشغيل المصنع تجريبيا خلال عام 2004 بتكلفة وصلت 2.3 مليون جنيه تحملتها وزارة البيئة.

وتم عقد اجتماع بتاريخ 17/7/2016 بين ممثلين عن وزارة البيئة ومحافظة الدقهلية لبحث تشغيل المصنع مرة أخرى أو استرداد الأرض، وانتهى الأمر إلى إصدار قرار تحت رقم 2860 لسنة 2016، تضمن تشكيل لجنة تابعة لكلية الهندسة وتم معاينة المصنع فى يوم 8/2/2017، أثبت أن التوقف ناتج عن وجود ثقب وتآكل داخل الخزان الداخلي للغاز، وأن بعض مكونات الخزان تالفة وتحتاج إلى تغيير، إضافة أن الفلاتر الموجودة لا تقوم بعمليات التنقية.

وفى إطار محاولات التشغيل بعد إجراء اللجنة مقابلات مع أصحاب المنازل المستفيدة من الغاز، انتهت إلى ضرورة إجراء صيانة شاملة لإصلاح الماكينات التالفة أو تغييرها، مع مراعاة جودة الغاز الناتج، والتأكد من خلوه من الروائح، وتزويد الوحدة بوسائل أمان.