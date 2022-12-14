شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تعلن إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالغربية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لإنشاء أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة الغربية بسعة 100 سرير وعدد 3 عيادات خارجية، كما سيتضمن المركز "صالة جيم، مكتبة، مسرح، قاعات تدريب، أنشطة رياضية، تنس طاولة، بلياردو، قاعة كمبيوتر، أنشطة فنية وملعب كرة قدم، وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل "، وذلك لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز سنويا قرابة 5000 مريض ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة، لاسيما المحافظات المحرومة من خدمات علاج الإدمان، كما يوفر المركز ما يقرب من 100 فرصة عمل لأبناء محافظة الغربية، ووجهت الوزيرة الشكر للسيد محافظ الغربية على تخصيص مبنى لإنشاء مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الخط الساخن للصندوق "16023" قدم الخدمات العلاجية لما يقرب من 4800 مريض إدمان " جديد ومتابعة " من أبناء محافظة الغربية خلال أول 11 شهرا من عام 2023، ووفقا لبروتوكول التعاون سيتم إنشاء مركز مُتكامل لعلاج مرضى الإدمان "مركز العزيمة لعلاج الإدمان " بقرية دمنهور الوحش، وهى إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، حيث سيقدم المركز جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء محافظة الغربية، لافتا إلى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والجهات الشريكة للخط الساخن تبلغ 28 مركزا علاجيا حاليا بعدما كانت لا تتجاوز 12 مركزا علاجيا فقط فى عام 2014، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان " وأنه بحلول عام 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.