شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه قوافل إنسانية لدور الأيتام فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان توجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (دور رعاية الإيتام والمسنين) بمحافظتى القاهرة والجيزة ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.