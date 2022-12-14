شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المملكة العربية السعودية لحضور القمة العربية الصينية الأولى، حيث اعتبر الرئيس في كلمته أن هذه القمة تعدُ بمثابة نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين، تدعم مُجابهة التحديات التي تواجه الدول النامية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التحرك فى عدد من الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدي المتوسط، مشيراً إلى أن من بين تلك الملفات ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، وذلك دعما لهذه الصناعة المهمة، مجدداً التأكيد على أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، سعيا لتوفير مختلف الاحتياجات محليا، من خلال التوسع فى زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.