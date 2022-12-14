شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الثانى تتضمن مناهج الترم حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستتضمن المناهج الدراسية من بداية توزيع دروس الفصل الدراسى الثانى حتى نهاية شهر أبريل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يكلف الإدارة المركزية للمناهج بالوزارة بمراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى للتأكد من عدم توزيع دروس خلال شهر مايو.

كان شادى زلطة المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، صرح بأن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد أن الوزارة أعادت الأمور إلى نصابها الحقيقى بالنسبة لمواعيد الامتحانات، كما كان متبعا فى الأعوام السابقة قبل العام الماضى، مشددا على أن خريطة الامتحانات متناسبة تماما مع خطة شرح المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وأوضح المتحدث الرسمى أنه ليس هناك أى تغيير فى مواعيد الامتحانات سواء فى صفوف النقل أو الشهادات، مشيرا إلى أن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، يهدف لأن يكون هناك فترة زمنية بينها وبين امتحانات الشهادات العامة كالدبلومات الفنية والثانوية العامة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية فى 27 مايو 2023، وامتحانات الثانوية العامة فى 10 يونيو 2023 هو تطبيق للسنوات الماضية قبل العام الماضى، حيث من المعتاد أن تبدأ امتحانات الدبلومات قبل امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن خريطة امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة خلال العام الماضى كانت قاعدة استثنائية نتيجة بحث الاستقرار على شكل امتحانات الثانوية العامة.