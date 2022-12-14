رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

وخلال اللقاء؛ حرص رئيس هيئة الدواء المصرية على الترحيب بأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيراً لأهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر في سبيل خدمة المواطن المصري، مثمناً جهود مجلس الشيوخ في تقديم مختلف أوجه الدعم للأجهزة التنفيذية بالدولة المصرية.

وتفقد النواب منشآت الهيئة، وخاصة المعامل الرقابية، ووحدات العمل، وقاعات التدريب والاجتماعات؛ حيث تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمعامل الرقابية، وكذلك مركز التطوير المهني المستمر، كما تم عرض فيديو تعريفي عن أهم أعمال التطوير التي تمت بمقر الهيئة بالمنصورية.

,أثنى أعضاء الشيوخ على المستوى المتميز لمعامل هيئة الدواء المصرية، وخاصة في ضوء حصول الهيئة على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، وتوسعها في الحصول على الاعتمادات الدولية الهامة.