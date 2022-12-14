شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التعليم بجامعة عين شمس يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع، جلسته بحضور وكلاء كليات الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة الدائمة والأعضاء من الخارج.

وخلال الجلسة وجه د. عبد الفتاح سعود التهنئة لكلًا من د. حسام طنطاوى لصدور القرار بتعيين سيادته عميدًا لكلية الآثار، كما وجه التهنئة للدكتور محمد رجاء السطوحى لتجديد عمادته لكلية العلوم، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد.

وشهدت الجلسة تكريم المستشار محمد عبد الله الحوفى الأستاذ بكلية الزراعة خلال فترة رئاسته لجنة أمن وسلامة الغذاء بالجامعة، مثمنًا دوره فى تنفيذ خطة قطاع التعليم والطلاب والتى بدأت منذ 4 سنوات لتغيير منظومة الغذاء كاملة داخل الجامعة من حيث الجودة والأنواع والكميات وكذلك تفعيل منظومة الباركود لضمان وصول الوجبات لمستحقيها، بالإضافة إلى الارتقاء بالمطاعم واستحداث مطاعم مفتوحة فى الهواء الطلق وغيرها من التطويرات فى هذا الملف الهام الذى جاء فى أولويات قطاع التعليم والطلاب

و جاء فى صدارة الموضوعات التى ناقشها المجلس، استعدادات الجامعة وقطاع التعليم والطلاب لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث اطمأن د. عبد الفتاح سعود من السادة وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب على جاهزية الكليات والجداول والكنترولات وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد لضمان سلامة العملية الامتحانية، كما وجه بضرورة اعتماد منظومة بنك الأسئلة مرجعًا لوضع الامتحانات بالتنسيق مع وحدة القياس والتقويم بإدارة تطوير التعليم.

وخلال الجلسة الرابعة للمجلس فى العام الجامعى الحالى تم تكريم أعضاء اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث كرم د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات ورئيس مجلس شؤون القطاع، كلًا من د. ولاء أنيس وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب ود. تامر عبد المنعم راضى الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال باللجنة وريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات على مستوى الجمهورية ومحمد عبد المالك مدير عام الشؤون القانونية والطلاب مصطفى محمود السيد الفرقة الرابعة كلية الحقوق والطالبة مدير إسماعيل بكر الفرقة الثالثة كلية التجارة.

كما وجه سعود الشكر لجميع أعضاء اللجان الفرعية الإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كل كلية، وكرم يحيى حسن مدير إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

كما هنأ سعود أسرة من أجل مصر المركزية ورائدها الدكتور حاتم ربيع لفوز طلابها بغالبية مقاعد اتحادات طلاب الكليات والجامعة، موجها الشكر للدكتور حاتم ربيع لجهوده فى مختلف أنشطة الجامعة، ومن جانبه ألقى الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية كلمة وجه خلالها الشكر لإدارة الجامعة لما لمسوه من حيادية تامة وشفافية فى إدارة العملية الانتخابية.

وفى هذا السياق أشاد د. عبد الفتاح سعود بالطلاب الذين اقبلوا على خوض انتخابات الاتحادات الطلابية وأرجع ذلك كثمار ما نظمته الجامعة خلال العام الماضى من معسكرات لإعداد القيادات الطلابية والتى أتاحت لكل من شارك بها فرصة الاختلاط مع طلاب من مختلف الجامعات كما ساهمت دورات التدريب على مهارات القيادة بشكل كبير فى رفع الوعى وغرس مفاهيم وأسس القيادة الصحيحة لافتًا أنه خلال تلك المعسكرات تم تنفيذ استراتيجية علمية لكسر الحاجز النفسى لدى الشباب فى المشاركة فى الانتخابات.

وأكد أن العمل المؤسسى الحقيقى المبنى على خطة واضحة يسفر عن نتائج جيدة ومتميزة، منوهًا عن دور نماذج محاكاة التى تم تنظيمها طوال العام الماضي.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس نظمت أكبر معسكر تدريب للقيادات الطلابية فى الغردقة ضم 900 طالب من كل الكليات وهو ما ساعد فى تقدم مرشحين على أعلى مستوى من الثقافة والكفاءة والوعى لخوض الماراثون الانتخابى، معربًا عن فخره باختيار جامعة عين شمس مقرًا للجنة العليا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإدارة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية هذا العام.

وخلال حديثه مع الطلاب محمد رضا رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالبة مريم خالد نائبة رئيس الاتحاد، وجه أ.د. عبد الفتاح سعود بتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة للأنشطة الطلابية والانتشار بين الشباب

وأوضح أن التوجيه بانضمام رئيس ونائب رئيس الاتحاد لعضوية لجنة قطاع مجلس التعليم والطلاب بالتبادل كمراقب فى ثانى أكبر لجنة على مستوى جامعة عين شمس بعد مجلس الجامعة، تعكس تقدير الجامعة لدورهم فى أن يكونوا حلقة وصل بين الإدارة العليا للقطاع وطلاب الجامعة جميعا.

كما استعرضت اللجنة الجهود المبذولة حاليًا لسرعة الانتهاء من تدشين مركز البيانات البايومترية ليكون الأول على مستوى الجامعات المصرية.