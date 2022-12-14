شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ‏إنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز فى مصر تحت مظلة مبادرة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وقعت شركة "ابدأ" ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عقد اتفاق مساهمين مع شركة Coperci" الإسبانية التابعة لمجموعة "Mondragon " العالمية - والتي تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز" في مصر، وذلك تحت مظلة مبادرة "ابدأ" وشعار "تطوير الصناعة المصرية".

والمصنع بطاقة انتاجية تُقدر ب 15 مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7.6 مليون دولار، والذي من المقرر افتتاحه خلال شهر إبريل من العام القادم 2023, و يأتي ذلك بالتعاون مع كلًا من شركة فريش إليكتريك"، ومجموعة شركات "العربي"، في إطار مثمر لتعزيز دور القطاع الخاص لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال إضافة استثمارات.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى تعارض تلقى تطعيم شلل الأطفال مع بعض اللقاحات الأخرى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعارض تلقي تطعيم شلل الأطفال مع تلقي بعض اللقاحات الأخرى، مُشددةً على أمان وفاعلية تطعيم شلل الأطفال، مع إمكانية تلقيه بشكل طبيعي مع أي لقاح آخر سواء في ذات وقت تلقيه أو قبله أو بعده، دون الحاجة لأي فترات زمنية فاصلة، دون وجود أي خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وفي سياق متصل، تم إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022، بجميع محافظات الجمهورية، والتي تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان، للمصريين وغير المصريين على حد سواء، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وتستهدف تلك الحملة تطعيم حوالي 16 مليون طفل، وسيتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق والأتوبيس وأماكن التجمعات، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة، وكذلك بالمنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بعموم محافظات الجمهورية.

التعليم: المشروعات البحثية ينفذها طلاب السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المشروعات البحثية ينفذها الطلاب من الصف السادس الابتدائى حتى الثانى الثانوى، موضحة أنه متاح مشاركة أكثر من طالب فى البحث الواحد حتى 5 طلاب، مشددة على أنه يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول بأسبوعين ويعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف لمجموع الطالب على أن تحدد المديريات التعليمية عناوين الموضوعات البحثية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسليم بحث واحد خلال الفصل الدراسى الأول وبحث قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، على أن يُكلف الطالب ببحث واحد لكل ترم عن موضوع معين تحدده المديرية، مؤكدة أن المديريات حددت موضوعات المشروعات البحثية ومعظمها مرتبط بالمشروعات القومية والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الأبحاث مادة نجاح ورسوب ولها دور تان، ويتم تقييم الطلاب فيها من خلال تخصيص 50 درجة ولا تضاف للمجموع وتقيم باجتياز وعدم اجتياز ويجوز للطالب الاشتراك مع 3 طلاب حتى 5 طلاب فى البحث الواحد على أن تُسلم الأبحاث قبل الامتحانات باسبوعين وتُحفظ الأبحاث بكنترول المدرسة وتسلم لشئون الطلبة.

كويكب صغير يمر قرب الأرض اليوم بسرعة 6.6 كيلو متر بالثانية.. اعرف التفاصيل

يعبر اليوم، الأربعاء 14 ديسمبر 2022 كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2022 XX يبلغ قطره 7 أمتار ويتحرك بسرعة 6.6 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب مسافة 208,456 كيلومترعند الساعة 01:43 ظهرًا بتوقيت مكة (10:43 صباحاً بتوقيت جرينتش) وهو غير مشاهد بالعين المجردة ولا يوجد خطر من اصطدامه بكوكبنا.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب 2022 XX ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أى كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

وتابع التقرير: استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب يوم الأربعاء هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.