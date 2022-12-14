مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات طيران أوروبية ضمن 68 رحلة أسبوعية

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران دولية، ضمن 68 رحلة أسبوعية تصل للمطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى بعد غدا الجمعة، حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ الغردقة.

وتبين من جداول التشغيل أن رحلات اليوم تصل من دول ألمانيا والتشيك، حيث تصل من المطارات الألمانية وخاصة العاصمة ميونج 4 رحلات دولية تقل قرابة 1000 ألمانى، وكذلك تصل من العاصمة التشيكية براغ رحلتين تقل قرابة 300 سائح تشيكى الجنسية.

كما تبين من جدول الرحلات الأسبوعية التى وصلت على مدار الأسبوع أن تلك الرحلات تصل من 9 دول أوروبية وتصل تحديدا 3 رحلات منها من بلجيكا، و4 من هولندا، و9 من إيطاليا و19 رحلة من ألمانيا.

كما تصل 6 رحلات من التشيك، و17 رحلة من بولندا. و4 رحلات من سويسرا، و4 مصرى داخلى، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين من النمسا.