شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للرئيس السيسي فى واشنطن اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت واشنطن، بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية، بإفطار عمل مع القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وسانت كارولاينا.



الرئيس

• يعقد الرئيس اليوم لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس من الحزبين الجمهورى والديمقراطى

• يلتقى الرئيس السيسى فى مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن

• يشارك فى مأدبة العشاء التى يقيمها الرئيس الأمريكى "جو بايدن" بالبيت الأبيض على شرف القادة الأفارقة المشاركين فى قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا