شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف المساعدات النقدية "تكافل وكرامة" للمستفيدين عن شهر ديسمبر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري، اعتبارا من غد الخميس وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجار استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.