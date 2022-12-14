شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام بالمعاهد الأزهرية.. اعرف فاضل كام يوم وتبدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، 2022،2023، بالمعاهد الأزهرية، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى، موضحة أنها تبدأ من 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما، حيث يتبقى 45 يوما على بدء الإجازة.

وانطلق العام الدراسى الحالى 1 أكتوبر الماضى، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 24 ديسمبر، كما يبدأ الفصل الدراسى الثانى لكافة المراحل التعليمية ابتدائى، إعدادى، ثانوى 11 فبراير 2023.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية الجداول الكاملة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل للعام الدراسي الحالي.

وتنطلق أولى امتحانات المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الأول يوم 24 ديسمبر الحالي بامتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

ويؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت الموافق 24 ديسمبر امتحانات مواد القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات.

ونتتهي امتحاناتهم يوم الخميس 29 ديسمبر بأداء امتحانات مواد المهارات المهنية والعلوم.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحان القرآن الكريم لجميع طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي شفويا، على أن يمتحن الطلاب المكفوفون، شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

كما يؤدي طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.

ومن المقرر أن ينتهوا من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى " وتشمل النحو والصرف.

ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

وتبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدي الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم.

وتنتهي امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدي الطلبة امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.

ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.