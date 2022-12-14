شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاقنا الجميلة.. نصائح تساعدك فى التخلى عن السلوكيات السلبية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل شخص منا يمارس العديد من العادات السلبية والإيجابية، وقد تكون هناك بعض العادات التي نرغب في التخلص منها، ولكن لا يمكننا التخلي عنها بسهولة، لذا نستعرض خلال الإنفوجراف التالى بعض النصائح التي تساعدنا في التوقف عن الانخراط في السلوكيات السلبية حتى وإن كانت تسبب لنا شعورا مؤقتا بالسعادة.



اخلاقنا الجميلة

لا بد من تحديد العادات السلبية بصدق وصراحة

التمهيد لكسر العادات بخطة محددة قابلة للتنفيذ

تحديد أسباب تورطنا فى العادات السيئة لتلافيها

تقوية الشخصية والمداومة على عادات إيجابية بديلة

اتخذ وضعا تدريجيا فى تطبيق الخطط المقرر تنفيذها

عليك تحفز نفسك على النجاح والتقدم بالمكافآت