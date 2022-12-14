شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضرى فى القاهرة والجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فى إحتفالية انتهاء المرحلة الأولى وانطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظتى القاهرة والجيزة.

شهد الاحتفالية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية،وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ود. وليد درويش رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، وماثيو فاسير المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورؤساء أحياء مصر القديمة والزاوية الحمراء والبساتين ودار السلام، وم. خليل شعت مدير وحدة تطوير العشوائيات ومدير إدارة مشروعات البنية الأساسية.

وأكد محافظ القاهرة فى كلمته أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصرى واتساقًا مع جهود الدولة تولى محافظة القاهرة اهتمامًا بالغًا بتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم وضع معالم واضحة لتطوير العشوائيات يشمل الانتهاء من تطوير المناطق الخطرة بنهاية عام 2022 مع العمل بالتوازى على تحسين مستوى الخدمات وتخطيط الاماكن الغير مخططة بمبدأ التنمية بالمشاركة بما يحقق جودة حياة المواطن المصرى وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة أن احتفال اليوم بثمرة مجهودات تعاون بناء ما بين محافظة القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد الانتهاء من تطوير عدد 2 منطقة عشوائية غير مخططة داخل نطاق محافظة القاهرة بالزاوية الحمراء وعزبة خيرالله والتى شملت تطوير الخدمات لعدد ما يقرب من مليون مواطن فى تلك الاماكن وهى المشروعات التى تم تمويلها من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية والممولة من الاتحاد الأوروبى وهم من الشركاء الاساسيين للعمل فى منظومة تطوير المناطق العشوائية مع الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن تعزيز أوجه التعاون مع شركاء التنمية وفى مقدمتهم الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية من بين الجهات الدولية الداعمة فى مصر يعد أحد أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة عبر الاستفادة من الخبرات والتمويل المقدم لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية.

وقدم محافظ القاهرة الشكر والتقدير لكافة الجهات الوطنية والدولية الفعالة فى تحقيق هذا النجاح وفى مقدمتها الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكافة الجهات التى تسعى لتوفير المنح اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية، والتى تضمنت مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية فى عدد من المناطق بمحافظة القاهرة بما يعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

يذكر أن المشروعات التى تم تنفيذها تضم 8 مشاريع رئيسية بحى الزاوية الحمراء وتشمل شبكة مياه شرب بشارع طلخا ومتفرعاته، وتطوير كوبرى مشاة عبود، وتوفير تجهيزات واحتياجات عدد من المدارس الحكومية، واحلال وتجديد سوق مدينة النور (سويقة عبود) والشوارع المؤدية إليه، وتطوير موقف ميكروباص مدينة النور وتطوير سوق طلخا الرسمى والشوارع المؤدية إليه، بالإضافة إلى تطوير الشوارع وفراغات ومناطق مفتوحة عامة بمنطقة الأميرية البلد.

كما تم تنفيذ 6 مشاريع رئيسية بمنطقة عزبة خير الله واسطبل عنتر شملت تطوير عدد (4) انفاق أسفل الطريق الدائرى والمدخل الشرقى للمنطقة والطرق الرئيسية حول الدائرى وسلالم المشاه الصاعدة للدائرى، وتطوير سلالم ومسارات المشاة بمنطقة المحجر، وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة، وتطوير المدخل الغربى ورفع كفاءة الطريق الغربى، إلى جانب تطوير خطوط المياه الرئيسية بشارع المحجر، وتطوير المنظومة الصحية بالمنطقة وذلك بتكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 110 ملايين جنيه.