شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية يعقد مؤتمرا سنويا بعنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤتمره السنوي الثاني والعشرين بعنوان "جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى" وذلك في الفترة من 19–21 ديسمبر 2022 برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركـز وبرئاسة الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وذلك فى تمام الساعة 9.30 صباحًا بمقر المركز.

أكد مدير المركز على أن المؤتمر يأتى استجابة للاهتمام العام بضرورة عقد اجتماعى جديد، يواجه المشكلات المجتمعية ويضـع أسسـًا جديـدة لسياسات اجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعيــــــة داخل المجتمع وفئاته، ويطرح سياسات لمواجهة القضايا المجتمعية ويكشف عن دور البحث الاجتماعى فى صياغة السياسات وترشيد صانع القرار.

ويدور هذا المؤتمر حول عدة محاور منها:

• دور التحول الرقمى فى تعزيز التنمية المستدامة:

- دراسات الرأى وعملية صنع السياسة فى مصر: الصحة الرقمية نموذجًا.

- التغير الرقمى وثقافة الزواج لدى الجيل ""z.

- التحول الرقمى وجهات العدالة الجنائية فى مصر.

- التحول الرقمى وأهميته وتأثيره على الخدمات التى تقدمها المؤسسات الحكومية.

• معالجة الدراما لظاهرة الطلاق فى المجتمع المصرى:

• دور الهيئة العامة لقصور الثقافة فى التنمية الثقافية للجماهير كمحرك للتغيير الاجتماعى المنشود.

• محفزات التنمية المستدامة:

- دور الاقتصاد التشاركى فى تحقيق التنمية المستدامة.

- أثر اللامساواة متعددة الأبعاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• تطور النظام التعليمى ودوره فى التغيير الاجتماعى:

- إستراتيجية مقترحة لمحو الأمية الرقمية كأحد متغيرات التخطيط لتنمية المجتمع.

- التغيير فى النظام التعليمى فى إطار جهود التنمية.

• التغيرات المناخية وآثارها على التنمية:

- أثر التغيرات المناخية على جهود التنمية الاجتماعية فى المجتمع المصرى.

- تغير المناخ وكيفية الحد من آثاره السلبية على بعض المشاكل الاجتماعية.

• التغيير الاجتماعى من خلال المبادرات الاجتماعية:

- دور المبادرات الاجتماعية فى التغيير الاجتماعى.

- جهود منظمات المجتمع المدنى المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة.

• دور التنمية العمرانية فى التغيير الاجتماعى:

- توجهات التنمية العمرانية نحو المدن الذكية فى مصر.

- الإمكانيات والتحديات للمدن الجديدة الذكية فى مصر.

• فرص وتحديات التنمية فى المجتمعات الصحراوية.

• التغيير الاجتماعى والتنمية المجتمعية.

وذلك فى إطار اهتمام المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقضايا المجتمعية، وفى ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ودور الدولة وسياستها فى إحداث تغيير اجتماعى ملموس يؤدى إلى تطور شامل فى المجتمع من أجل الوصول إلى الرقى بالوضع الإنسانى والوصول به إلى الاستقرار، والعمل على تحسين جودة ونوعية الحياة للإفراد داخل المجتمع.