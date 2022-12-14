شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى الكونغو الديمقراطية فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة فى ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بالعاصمة كينشاسا، والتى راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إزاء ما تشهده البلاد من أمطار غزيرة وانهيارات أرضية، وما تسفر عنه تلك الكوارث من خسائر بشرية ومادية جسيمة..معبرة عن مواساتها لأسر الضحايا، وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.