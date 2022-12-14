شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: عقود عمل لذوى الهمم فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، 4 عقود عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة في شركات القطاع الخاص، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالمتابعة المستمرة لتوفير فرص عمل حقيقية لذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة كان قد شكل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوى القدرات الخاصة، وأرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهاته بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بتنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت،لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بنسبة تعيين ذوى القدرات الخاصة، على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل "مكتب"، يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5%.