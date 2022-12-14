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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة جانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

- الطماطم بـ 8جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 10 جنيهات .

‎‏- البصل الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.

- بسلة 19 جنيها  

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 12جنيها.

‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- فاصوليا 10 جنيهات 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ25  جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‏‎- فاصوليا  بـ 10 جنيهات.

‏‎‏‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏‎‏- جوافة بـ12.5 جنيه.

- موز بلدى 15 جنيها  

- رومان بـ10 جنيهات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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