شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط مزورا هارب من 580 سنة سجن فى الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط هارب ببورسعيد مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا بمدد حبس بلغت أكثر من 580 سنة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد) بالاختباء طرف والده "بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية"، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 582 سنة و7 أشهر وكفالات مالية مستحقة بلغت 229 ألف جنيه.. فى قضايا (تزوير - تقليد أختام- تهريب جمركى).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمكان اختبائه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.