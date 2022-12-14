شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد إجازة نصف العام 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المديريات التعليمية والإدارات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ، حيث استقرت معظم المديريات على بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بداية من 9 يناير المقبل للمواد الدراسية الأساسية، كما حددت المديريات بداية يناير لعقد امتحان المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 26 يناير 2023.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على المديريات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بوقت كاف ومراعاة الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة المسيحيين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجازة نصف العام كما هى دون تغيير بعد تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لتبدأ 6 مايو المقبل، موضحة أن مواعيد إجازة نصف العام للطلاب تبدأ رسميا 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وانطلق العام الدراسى الحالى 1 أكتوبر الماضى حيث يستمر الفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا حتى 5 يناير 2023، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، اعدادي، ثانوى 11 فبراير 2023.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن مواعيد عقد الامتحانات لصفوف النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في ضوء سعي الوزارة إلى توحيد الإجراءات داخل المؤسسات التعليمية.

ونص الكتاب الدوري على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما تقرر أن تكون مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.