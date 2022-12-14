شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 5000 عمامة أزهرية على الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن توزيع الدفعة الخامسة من العمامة الأزهرية للمرة الثانية على الأئمة المستحقين لها، وعددهم 5000 إمام، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري كاملًا للأئمة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر توزيع الزى الأزهرى على الأئمة فى محافظات: ( القاهرة – الشرقية - البحيرة – كفر الشيخ – المنوفية – المنيا – قنا – سوهاج – أسيوط – الجيزة – القليوبية – بني سويف – دمياط – الدقهلية – الغربية – الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسماعيلية – شمال سيناء – مرسى مطروح – الوادي الجديد – بور سعيد)، مشددة على الأئمة استلام العمامة الأزهرية من مديرياتهم في الموعد المحدد.

كما وجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم العمامة من الوزارة، لافتة إلى أن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من غد الخميس، وحتى الخميس 22 ديسمبر الجارى، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.