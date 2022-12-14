وفد طلابى من الجامعة الأمريكية يزور مركز التضامن لتوجيه المرأة بالأسمرات

القاهرة - سامية سيد - قام وفد طلابى من مركز الوليد بن طلال للدراسات والأبحاث الأمريكى بكلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة برفقة الدكتورة ياسمين الغزالى مدرس بالجامعة الأمريكية بزيارة مركز استضافة وتوجيه المرأة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، وذلك على هامش فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار"، والتى أطلقتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

واصطحب الوفد فى الزيارة جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة ومحمد فتحى مدير مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات وهدير مدير مركز الاستضافة وفريق العمل بالمركز، حيث أشاد الحضور بالتجربة المصرية لحماية ورعاية المرأة المعنفة وما يبذل من جهودلتمكين هؤلاء السيدات وإعادة إدماجهم فى المجتمع.

وتضمنت الجولة زيارة مركز الاستضافة والإطلاع على كافة الأنشطة والخدمات التى يقدمها المجمع للمستفيدات من مركز الاستضافة،كما تضمنت الزيارة ندوه نقاشية عن تاريخ إنشاء المراكز والفئات المستهدفة وشروط وإجراءات الالتحاق بالمركز والخدمات التى يقدمها منحماية ورعاية وتمكين للسيدات، كما تضمنت الندوة شرحًا لدور الوزارة الوقائى والتوعية لمناهضة العنف الأسرى من خلال برنامج التربيةالأسرية الإيجابية والذى يستهدف الأطفال من اليوم الأول فى الحمل وحتى بلوغ الطفل 18 عامًا تحت شعار "ربى بأمانة بدون إهانة"، كذلك برنامج "مودة" والذى يستهدف المقبلين على الزواج وأخيرا دور الرائدات الاجتماعيات فى رفع الوعى المجتمعى لمناهضة العنف ضدالنساء والفتيات.

كما تم تناول تجربة الأسمرات ودور التضامن الاجتماعى فى التعامل مع المناطق بديلة العشوائيات، حيث أكد الحضور من وفد الجامعةعلى أهمية تكرار الزيارة لطلاب آخرين.