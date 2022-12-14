شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مؤتمر الترابط بين الإنسان والدين فى المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات مؤتمر "الترابط بين الإنسان والدين والبيئة"، والذى شارك فيه نخبة من الأكاديميين والباحثين من جامعة الأزهر والجامعات العربية والعالمية، ونظمه المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت.

وانعقدت فعاليات المؤتمر لمدة يومين بمشاركة نحو 30 باحثًا دوليًا متخصصا من عدة دول منها مصر وألمانيا والمغرب وتونس ولبنان حول موضوع "المجتمع والأديان".

افتتح فعاليات المؤتمر الدكتور توماس فورتز مدير المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، والدكتور أحمد عبد السلام منسق البرامج أستاذ التاريخ الإسلامي، والدكتورة ياسمين أمين مديرة مكتب القاهرة، وتضمنت محاضرة افتتاحية للمستشار عبد الجواد ياسين قدم لها الدكتور أشرف منصور رئيس قسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية.

وتحدث الكاتب الدكتور محمد ثروت الباحث فى حوار الأديان والحضارات عن أثر الدين في مجتمع المهاجرين .. سنغافورة نموذجا، وتناول الدكتور حسام الدين درويش أستاذ الفلسفة بجامعة لايبزج الألمانية الجدل بين المعرفة والاي دلوجيا في التمييز يين الدين والتدين فى الفكر العربى المعاصر، وشارك في المؤتمر الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة سابقا والدكتور عزمي عبد الوهاب عميد كلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم والدكتور قاسم المحبشى من جامعة عدن ودكتور محمود عبد الله من جامعة توبنجن الألمانية ودكتور عبد الباسط هيكل من جامعة الأزهر وعدد من الباحثين.