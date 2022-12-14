شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى تقريرًا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وقال سويلم، إن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الرى بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتى إستكمالًا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب، مضيفًا أن هذا المشروع يهدف لتحسين عملية الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى “أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الجيزة”، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، والمشروع يشتمل على إنشاء 7 قناطر هى “فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوى – الساحلية” وإنشاء مبانى للتشغيل والتحكم وعمل كوبرى علوى ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

وأضاف أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى التابع للوزارة قام بإعداد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الرى الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ويتم تحديثها دوريا، وقد أسهمت هذه الخطة فى اتخاذ القرار الخاص بإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديده لتحل محل المجموعة الحالية والتى مر على إنشاؤها حوالى 150عاما.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليًا أعمال دق وتركيب ستائر الخوازيق المعدنية بموقع قنطرة فم بحر يوسف الجديدة لإنشاء السد المؤقت لتجفيف الموقع للبدء فى إنشاء القنطرة، حيث تم تركيب 293 قطعة من الستائر من إجمالى 724 قطعة، كما سبق الانتهاء من الجسات التأكيدية للتربة والإختبارات الحقلية والمعملية وتقديم تقرير أبحاث التربة الخاصة بكل من بحر يوسف والديروطية والبدرمان، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التى سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

كما تم تركيب منظومة التجفيف للبدء فى تنفيذ قنطرة الديروطية، حيث تم تنفيذ 2 بيزوميتر و12 بئر تجفيف، وجارى نزح المياه لتجفيف منطقة العمل والبدء فى تنفيذ الأساسات جافة، كما تم الانتهاء من أعمال الردم "المرحلة الأولى" لتنفيذ السد المؤقت بقنطرة أبو جبل، وجارى تركيب منظومة التجفيف لبدء التنفيذ، وفى موقع قنطرة الساحلية تجرى حاليًا أعمال الردم "المرحلة الأولى" لتنفيذ السد المؤقت.