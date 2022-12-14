الزراعة تطلق خدمة "تابع مزرعتك" لمساعدة مزارعى ومستثمرى ومصدرى البطاطس

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إطلاق منظومة خدمة المستثمرين والمزارعين "تابع مزرعتك" من خلال إتاحة الخرائط الرقمية الخاصة بالمناطق الخالية لهم خلال هذا الموسم التصديرى (2022-2023) وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى وكبار مستثمرى ومصدرى ومزارعى محصول البطاطس.

وعرضت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس الأنشطة والمهام والخدمات التى توفرها وحدة الرصد والمتابعة "الجيومكانية" وأكدت أن منظومة خدمة المستثمرين سوف تسهم فى الحفاظ على جودة العملية الزراعية والمتابعة طوال موسم الزراعة وكذلك رفع تقارير رقمية دورية، الأمر الذى سيؤثر بشكل كبير ومباشر فى مساعدة المستثمرين فى النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوى الجمهورية.

وأشاد الحضور بالدور الحيوى الذى تقوم به الوحدة وكذلك مدى الإستفادة من تقديم الخدمة الجديدة لهم، كما تم تقديم الرابط الإلكترونى للخرائط الرقمية الخاصة بالخدمة لكل المستثمرين الذين لديهم زراعات فى موسم (2022-2023).